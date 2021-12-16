فتاة سودانية تشكو عبر استشارة عاطفية: أنا مخطوبة وشهوتي عالية جداً وبسببها حدث لي موقف مع زميلي في العمل أرجوكم ساعدوني





تعاطف المئات من المعلقين مع فتاة سودانية قامت بنشر أستشارة عاطفية عبر إحدى الصفحات المهتمة بنشر المشاكل والاستشارات العاطفية.

وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين فقد قالت الفتاة في استشارتها: انا عاوزة حل بدون استهتار وأرجوكم ساعدوني

انا شهوتي عالية و مخطوبة بحاول ما أظهر شهوتي بستثار من أقل حاجة ومن شدة شهوتي عالية بقعد ابكي و بدعي الله انو يديني الحلال و حسي العرس بعد سنة و انا ما قادرة امسك نفسي الا اعمل عادة سرية و خايفة اني أغضب ربنا.

وتابعت الفتاة: حتى في تعاملي مع خطيبي بظهر في صوتي اني محتاجة ليهو بدون قصد مني قبل شهر انا قربت اغلط مع واحد زميلي في الشغل بسببو خليت الشغل و رفضت امشي اشتغل حاول يتحرش بس بس انا من جواي انا كنت محتاجة الاحساس الجنسي دا.

وختمت استشارتها: الشيطان كتير بجي بلعب لي في راسي بحاول اصبر و ما عاوزة خطيبي يحس اني ميتة على العرس و ما عاوزة اغلط الحل شنو.

متابعي الاستشارة نصحوها بعدم التفكير في الأمور التي تثيرها وطالبوها بالاهتمام بصلاتها وتلاوة القران والصيام ان استطاعت, والتعاون مع خطيبها في تسهيل أمر زواجهما في أقرب وقت.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين