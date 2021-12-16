سيدة سودانية تطلب الإفادة والمساعدة: (أنا مطلقة وتقدم لخطبتي دكتور وطلب مني أن أذهب لطبيب ليتأكد من “ختاني” لأنه يرغب في الزواج من إمراة غير مختونة فماذا أفعل؟)





نشرت سيدة سودانية استشارة عبر إحدى الصفحات المهتمة بنشر القضايا والمشاكل العاطفية من أجل مناقشتها من قبل أعضاء ومتابعي الصفحة.

الاستشارة التي بعثت بها السيدة تابعها العديد من المتابعين الذين قدموا إفادتهم ونصيحتهم لها من أجل مساعدتها في المشكلة التي تواجهها.

وتقول السيدة في استشارتها التي تابعتها محررة موقع النيلين: ( اقسم بالله اقول الحق

انا سيدة مطلقة وعندى ولد وتقدم لى خطبتي دكتور متزوج مرتين وسألني اذا كنت مختونة ولا لا وانا لان عادة اهلنا ما عندنا الختان فكلمتو فقال لازم يتأكد لان زوجاتو مختونين وانو عانى معاهم شديد وطلب منى امشى لدكتوره وكدا لان ماعايز وحده مختونة عايزه اعرف اعمل شنو اقبل ولا ارفضو؟)

عدد المعلقات من الجنس اللطيف نصحوها بصرف النظر عنه حتى لا ترخص من نفسها على حد تعبيرهم وطالبوها بحسم أمره ومواجهته دون التوجه لطبيب إذا أراد بالفعل الزواج منها.

فيما أكد لها بعض المعلقين من الرجال أن طلبه طبيعي جداً لأنه كان صريح معها, وذكروا لها أن هذا الأمر حق من حقوقه إذا قبلت به.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين