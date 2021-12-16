بلغت(23)مليار جنيه.. إجازة موازنة ولاية سودانية





أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية شرق دارفور موازنة الولاية للعام المالي 2022 والتي بلغت 23 مليار جنيه.

ومثلت الايرادية الذاتية في الموازنة نسبة 48 ٪ والمنح 52 ٪، بينما بلغت نسبة النمو 74 ٪، وخصصت 60 ٪ للتنمية والتعليم.

وقال والي شرق دارفور المكلف محمد آدم عبد الرحمن ان الموازنة طموحة ومميزة وستعمل على معالجة العديد من الإشكاليات السابقة، ووصفها بالملبية لطموحات وأشواق وتطلعات المواطنين..

من جهته كشف المدير العام لوزارة المالية المكلف عبدالله محمد عبدالله أن الموازنة تعتمد إعتمادا كليا على الإيرادات الذاتية، كما أنها موازنة مُجمعة مع ولايات دارفور لتشكل موازنة إقليم دارفور لأول مرة للعام 2022 ، في ذات الوقت ستشكل مع بقية ولايات البلاد الموازنة الكلية للدولة وفق الموجهات العامة.

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