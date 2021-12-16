تدابير عاجلة لتدارك مشاكل الري بمشروع الجزيرة





اتخذ مسؤولون حكوميون جملة من التدابير العاجلة لتدارك مشاكل الري بالاقسام الشمالية بمشروع الجزيره والتي تقرر أن تبدأ تنفيذ خطواتها اليوم الخميس .

جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد باداره الري بود مدني مساء الاربعاء عقب الجوله الميدانية التي شملت عددا من تفاتيش قسمي الشمالي والشمالي الغربي والتي قام بها ابوبكر عمر البشري وكيل وزارة الزراعة والغابات والمهندس ضو البيت محمد عبدالرحمن وعمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة وعدد من قيادات العمل بادارة الري والمشروع. واستعرض الاجتماع مشاكل الري في المواقع التي تواجه اختناقات حقيقية بسبب الاطماء ونقص حاد في مناسيب الري .

وفي هذا الصدد اتخذ الاجتماع قرارا بزياده مناسيب مياه الري اعتبارا من اليوم الخميس للاقسام الشمالية وتحريك عدد من اليات الحفر لازالة الاطماء في عدد من المواقع.

وأكد الاجتماع على ضروره وقف التعدي على منشآت الري ووقف الممارسات الخاطئة التي تتسبب في تعقيد حل مشاكل الري من النواحي الفنية.

يذكر أن وفد اللجنة العليا لمتابعة إنجاح الموسم الزراعي سيواصل برنامجه الميداني اليوم الخميس بزيارة عدد من أقسام المناقل للوقوف على مشاكل الري لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

الصيحة