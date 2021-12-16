استمرار انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بنشاط الرياح





توقّعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى والعظمى في مناطق الشمال والشمال الغربي بمعدل (1- 4) وفى بقية أنحاء الأخرى بمعدل (1- 2) مصحوبة بنشاط الرياح السطحية خلال الـ(24) ساعة المقبلة.

ونوهت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على ساحل البحر الأحمر.

وذكر التقرير أن من أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراري وامتداد المرتفع الجوي الذي أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في شمال وشمال غرب البلاد، مع نشاط الرياح السطحية خلال فترة التوقع.

وستنشط حركة الرياح في كل من “الخرطوم، عطبرة، كريمة، الدويم، الأبيض، كوستي، الجنينة، سنار، الضعين، شندي، الفاشر، النهود، نيالا، رشاد، كادوقلي وبابنوسة”.

فيما ستشهد وادي حلفا عاصفة ترابية، بينما تشهد دنقلا وأبو حمد أتربة مثارة، فيما يكون الطقس صافياً ومشمساً في كل من “كسلا، حلفا الجديدة، القضارف، أم بنين، أبو نعامة، الدمازين وزالنجي”، وفي بورتسودان وحلايب يتوقع زخات خلال النهار جزئياً وفي شلاتين غائم كلياً.

الصيحة