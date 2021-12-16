روسيا: نؤيد اتفاق “21 نوفمبر” وبوتين يدعم انتقال السودان





أكدت وزارة الخارجية الروسية، تأييدها التام للتوافق الذي تمّ بالسودان في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.

وتلّقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرجيو لابروف، نقل خلاله تحايا الرئيس فيلادمير بوتن ودعمه الكامل لإنجاح الفترة الإنتقالية وصولاً لدولة مدنية عبر إنتخابات حرة ونزيهة.

وأعرب وزير الخارجية الروسي خلال الاتصال الهاتفي، عن تأييده التام للتوافق الذي تمّ في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة، عن شكره للرئيس بوتين لدعمه للسودان، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية مع جمهورية روسيا، وثمن دور الحكومة الروسية لدعمها المتواصل للسودان في كافة المجالات ووقوفها مع الخيارات الوطنية للشعب السوداني وحرصها على تنشيط الاتفاقيات الثنائية وتوسيع دائرة التعاون بين البلدين.

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