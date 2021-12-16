ضبط شبكة لتزوير الشيكات بعد مقاومة شرسة





أعلنت الشرطة، عن ضبط متهمين اثنين ينتميان لشبكة تنشط في تزوير شيكات المصارف التجارية والشركات التجارية بولاية الخرطوم.

وكشفت الشرطة عن تعرضها لمقاومة شرسة من أفراد الشبكة، إلا أنها أفلحت في القبض على اثنين منهم، ودونت إجراءات بلاغات في مواجهتهما ولا زالت توالي تحريات معهم على ذمة الحادثة.

وحسب المكتب الصحفي للشرطة، أن قوة من شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية فرعية الشاحنات- السوق المحلي، تمكّنت من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشيكات المالية الخاصة بالمصارف والشركات التجارية بولاية الخرطوم وبعض الولايات المتاخمة للخرطوم، وأوضحت أن الضبطية تأتي في إطار جهودها للحد من الجرائم والأعمال المخالفة للقانون بكافة اشكالها، لاسيما مثل هذه الجرائم التي من شأنها الإخلال بالنظام المصرفي بالبلاد .

ونوهت الشرطة إلى أن عملية القبض على المتهمين جاءت إثر توافر معلومات لشعبة عمليات المباحث الفيدرالية بأن هنالك شبكة إجرامية تنشط في تزوير الشيكات المالية الخاصة بالمصارف والشركات التجارية بالخرطوم وعدة ولايات أخرى، وأضافت أن ذلك النشاط أحدث آثاراً سالبة في النظام المصرفي وتسبّب في تضرر الكثير من المصارف والشركات، وذكرت أنه وبناء على ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص تحت إشراف ضابط لوضع حد للنشاط الإجرامي لعناصر الشبكة والإيقاع بها.

وقالت إن الفريق الميداني تمكّن من معرفة هوية المتهمين وتحديد مكان وجودهم بدقة، ليتم نصب كمين محكم انتهى بالقبض على اثنين من المتهمين بعد مقاومة شديدة منهم لقوة الشرطة .

وأضافت الشرطة، أن المتهمين اللذين تم القبض عليهما يعتبران من معتادي تزوير الشيكات المعروفين والمطلوبين لديها، وأكدت اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما، ولا زالت تحرياتها جارية في انتظار اكتمالها لإحالتهما للمحاكمة .

الصيحة