السجل المدني ينظم ورشة حول تسجيل مواليد الخرطوم





نظمت الإدارة العامة للسجل المدني ولاية الخرطوم الخميس ورشة بعنوان (تسجيل مواليد الخرطوم) بالتضامن مع منظمة اليونيسف، والتي جاءت تحت شعار (معا لتسجيل مواليد ولاية الخرطوم) بمركز أم درمان الثقافي، بحضور وتشريف المدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ فيصل حسن حسين طمبل واللواء شرطة صلاح الدين آدم صلاح الدين مدير السجل المدني ولاية الخرطوم وممثل منظمة اليونسيف اللواء شرطة معاش أبوبكر عبد الوهاب.

وأشار المتحدثون في الورشة وفق ( سونا) إلى أهمية تسجيل المواليد والاهتمام بالطفولة ودور الورش في عملية التنوير والتعريف بأهمية تسجيل المواليد، مؤكدين أن عملية تسجيل المواليد عملية تشاركية مجتمعية، على الدولة تعظيمها والاهتمام بها على المستوى القومي، بجانب تفعيل القوانين والنظم لمعالجة مشكلات التسجيل والإحصاء لحصول المواطنين على الخدمات الضرورية. وطالبوا بأهمية إلتزام الدولة باتفاقية حماية الطفل التي صادق عليها السودان.

وشددوا على ضرورة الاهتمام بتسجيل المواليد حماية وحفظا لحقوق المواطنين يذكر أن الورشة تناولت المشكلات والمعوقات التي تواجه عمليات التسجيل وإحصاء المواليد والعمل على معالجتها.

الخرطوم ( كوش نيوز)