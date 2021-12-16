مجلس السيادة يجدد الالتزام ببسط الأمن وفرض هيبة الدولة





جددت الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي، التزام مؤسسات الفترة الانتقالية ببسط الأمن وفرض هيبة الدولة في كل أقاليم وولايات البلاد.

وأكدت الأمانة في بيان صحافي وفق ( سونا) وقوف جميع أعضاء مجلس السيادة من جميع مكونات المجتمع، بما فيها شرق السودان على مسافة واحدة، وحرص المجلس والتزامه بتعزيز مسيرة السلام والاستقرار.

وتشير الأمانة العامة، على خلفية ما تداولته صحف الخميس حول حديث منسوب لعضو بالمجلس السيادي يتصل بقضية الشرق، إلى عدم دقة مضمون الخبر، وأن اللقاء الذي جرى بين عضو مجلس السيادة والمسؤول الدبلوماسي، ركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقيتهما، دون أن يتطرق بالتفصيل لقضية شرق السودان والتي تعد شأناً داخليا يخص السودان ومؤسساته.

الخرطوم ( كوش نيوز)