وكيل العدل يسجل زيارة مفاجئة للمسجل التجاري





قام وكيل وزارة العدل المكلف مولانا غانم الطيب محمد اليوم، بزيارة مُفاجئة لإدارة التسجيلات التجارية فرع البرلمان وذلك في إطار زياراته التفقدية التي يقوم بها للإدارات الخارجية للوزارة، للاطمئنان على سير العمل.

واستمع الوكيل خلال الزيارة إلى تنوير من رؤساء الأقسام بإدارة التسجيلات التجارية فرع البرلمان، والتي تشمل أسماء الأعمال والتوكيلات التجارية، وتلقى شرحاً مُفصّلاً عن الأداء بالإدارة والمعوقات التي تعترض سير العمل, حيث وعد بتذليلها تجويداً للأداء, لأن إدارة التسجيلات التجارية من الإدارات التي تدعم الاقتصاد وتعمل على جذب الاستثمارات للبلاد وهي تمثل نافذة الاقتصاد.

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