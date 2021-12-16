شركة صن اير تهاجم مدير الصلاحية َبسلطة الطيران وتتهمه بتعطيل تشغيلها وتطالبه بإخلاء طرفه من شقة وسيارة أحد المشغلين





أكدت شركة صن اير وجود من يسعى لتعطيل تشغيلها بشتى السبل والوسائل، واتهمت مدير الصلاحية بسلطة الطيران المدني بالمماطلة في تجديد إذن تشغيل الطائرة الايربص ٣٣٠، وأوضحت أنها تقدمت بخطاب منذ ١٧ نوفمبر ولكن لم تتلق رداً إلا بعد شهر.

وأشار رئيس مجلس إدارة صن اير، المدير العام الكابتن سيف الدين مرزوق في خطاب إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني إلى أنهم وعند إحضار الطائرة إلى السودان في ١٥ يوليو قرر مدير مطار الخرطوم والمدير العام لسلطة الطيران المدني بأن تظل بالقاهرة بوصفها مركز تشغيل بدعوى عدم وجود مساحة بتارمك مطار الخرطوم وأنهم امتثلوا رغم ذلك للأمر.

وطالب مرزوق مدير سلطة الطيران بوضع حد لما أسماه مهازل أصحاب أجندة، وأضاف :”نأمل أن يكون مدير الصلاحية في منتهى الشفافية وان يخلي طرفه من الشقة والعربة التي تخص أحد المشغلين.

والجدير بالذكر أن مدير الصلاحية بسلطة الطيران المدني الذي تم تعيينه أخيراً كان مدير صلاحية بإحدى شركات الطيران السودانية.

الخرطوم:طيران بلدنا