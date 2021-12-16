دول الرباعية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان





أصدرت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بياناً حول السودان فيما يلي نصه..

تعرب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عن تشجيعها الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر 2021 في السودان، وإعادة تولي معالي الدكتور عبدالله حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي ..وتعتبر أن هذه هي الخطوة الأولى لمواجهة التحديات السياسية في السودان وإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي بناءً على الوثيقة الدستورية لعام 2019.

كما نحث الموقعين على الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي ..وفي هذا الصدد نشيد بعملية الإفراج الأخيرة عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين ..ونعرب عن تقديرنا للالتزام برفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب، كما نحث الحكومة الانتقالية على اتخاذ التدابير اللازمة ليتم الوفاء بها في أسرع وقت ممكن ..كذلك نشجع على التشكيل المبكر لحكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين ..كما نحث على إحراز تقدم مبكر نحو الإعلان السياسي وإطار الشراكة المرتقب بحسب اتفاقية 21 نوفمبر، ونؤكد أهمية دعوة جميع أطراف الشراكة المدنية العسكرية لعام 2019 للمشاركة في عملية الحوار ..ونؤكد أيضًا أهمية الإطلاق المبكر لخريطة طريق موثوقة نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.

ونؤكد ــ كمجموعة وكل دولة على حدة ــ دعمنا لشعب السودان وتطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية والاستقرار والسلام ..أكدت التظاهرات عمق التزام الشعب السوداني بتحقيق التقدم في ما يخص المرحلة الانتقالية، كما أن حمايتهم من العنف يجب أن تبقى أولوية.

تؤكد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة استعدادها لدعم كافة من يعملون من أجل التحول الديمقراطي في السودان ..إن الشراكة الحقيقية بين الجهات المعنية للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، والتي تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، ستساعد السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي ..سنواصل تضامننا مع كافة من يعملون من أجل تحقيق هذا الانتقال ..كما أننا ندعم بشكل كامل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان خلال فترة ولايتها.

المصدر:

وام

البيان