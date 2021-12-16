الرئيس الروسي فيلادمير بوتن يعلن دعمه الكامل لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان





تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الخميس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف، نقل خلاله تحايا الرئيس الروسي فيلادمير بوتن ودعمه الكامل لإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً لدولة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأعرب وزير الخارجية الروسي خلال الاتصال الهاتفي عن تأييده التام للتوافق الذي تمّ في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.

من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره للرئيس بوتين لدعمه للسودان، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية مع جمهورية روسيا، مثمنا دور الحكومة الروسية لدعمها المتواصل للسودان في كافة المجالات ووقوفها مع الخيارات الوطنية للشعب السوداني وحرصها على تنشيط الاتفاقيات الثنائية وتوسيع دائرة التعاون بين البلدين.

الخرطوم 16-12-2021 (سونا)