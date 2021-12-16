“حميدتي” يعلن عن تعليق اتفاق مسار شرق السودان إلى حين توافق مكونات الإقليم





أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة بحضور أعضاء مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر الزبير والطاهر أبوبكر حجر وأبو القاسم محمد محمد أحمد، تعليق مسار شرق السودان الذي وقع في سلام جوبا الى حين توافق اهل الشرق ، وذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة والوساطة .

وأكد دقلو في مؤتمر صحفي الخميس أنه تم تكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر.

واوضح ان أطراف الشرق سيجلسون في طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل الشرق، مؤكدا أن شرق السودان يهم جميع السودانيين والدول المجاورة لأهمية موقعة .

وقال دقلو إن عمل اللجنة سينطلق قريبا لاحتواء أزمة الشرق.

وأمن على تصريح مستشار رئيس دولة جنوب السودان ورئيس وفد الوساطة في مفاوضات السلام السودانية توت قلواك، في ختام زيارته أمس، بتعليق مسار الشرق.

الخرطوم 16-12-2021 (سونا)