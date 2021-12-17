عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 17 ديسمبر 2021





الانتباهة

تعليق مسار الشرق و”نظارات البجا” تلوّح بتقرير المصير

إجازة الرؤية السياسية للحرية والتغيير بعد مخاضٍ و”هرج ومرج”

تكليف أمناء حكومات بتسيير مهام الولاة

الشيوعي لـ”المؤتمر الشعبي”:” ما أي زول بنقعد معاه ولن نقبل مبادراتكم”

حركة مناوي تكشف حقيقة مخطط لتمكين الإمارات من ذهب جبل مون

الصيحة

حميدتي: تعليق مسار الشرق إلى جين توافق المكوّنات

حمدوك يعيّن ولاة مكلّفين

“2.5” مليار دولار عجز في الميزان التجاري

روسيا: نؤيّد اتّفاق 21 نوفمبر وبوتين يدعم انتقال السودان

لجنة عليا لتأهيل وصيانة طرق العاصمة

الجريدة

إعلان جديد لوحدة قوى الثورة لإسقاط الانقلاب

بيان أميركي سعودي إماراتي بريطاني يدعو لمشاركة واسعة في”الإعلان السياسي”

السيادي يعلّق مسار الشرق..والموّقعون”وافقنا على أسبوعين”

البرهان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الروسي

داؤود يرهن موافقتهم على تعليق مسار الشرق بتحديد مصفوفة زمنية

السوداني

السيادي يعلّق اتّفاق مسار الشرق وترك يرحّب

ترحيب أمريكي بريطاني سعودي إماراتي باتّفاق البرهان وحمدوك

مقاولون يتوّقفون عن تنفيذ مشروعات بالخرطوم لتراجع قيمة العملة

جامعة الخرطوم تؤكّد استئناف الدراسة في يناير المقبل