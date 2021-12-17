انتشار ظاهرة احتكار السلع بأسواق الخرطوم





أفادت مصادر عن احتكار بعض تجار الخرطوم لأصناف من السلع الأكثر ربحية هذه الفترة ومن أهمها السكر والبصل.

وقال بعض التجار، إنّ هذه الظاهرة نتيجة لتكرار الندرة وضعف المعروض من سلع بعينها.

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك، إنّ أكثر السلع احتكارًا بالسوق خلال هذه الأيام البصل نتيجة لارتفاع تكاليف الترحيل.

وأبان أنّ سعر الربع بلغ 3 آلاف جنيه وسعر الجوال “45” ألف جنيه، وأوضح ضعف توزيع بالعاصمة مقارنةً بالولايات.

وقال تاجر سكر جملة ببحري عيسى الحسن إنّ السيطرة على بعض أصناف السلع الأساسية تتمّ من قبل كبار المورّدين خاصة في أوقات الأزمات وذلك ما ينعكس سلبًا في حدوث مضاربات في الأسعار للسلع التي تحتاجها البلاد.

باج نيوز