بنك الخرطوم يُتوّج بجائزة أفضل بنك في ‎السودان من حيث النمو والتطوير





‏تتويجاً لمجهوده المُميّز في الارتقاء بالعمل المصرفي في البلاد، عبر تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وشاملة، تُوِّج بنك الخرطوم بجائزة أفضل بنك في ‎السودان من حيث النمو والتطوير، وذلك في الاحتفال السنوي الخامس عشر للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ‎ 2021بلبنان.

و‏يأتي هذا التكريم كتقدير لأعمال بنك الخرطوم في القطاع المصرفي، واستمراره في طرح حُلُول مُبتكرة في مجال الصيرفة البنكية ومُنتجاتها، مع المُحافظة على ملاءته المالية رغم التحديات العديدة، مُستكملاً بذلك مسيرة بنك الخرطوم في النمو وريادة العمل المصرفي بالسودان.‎

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