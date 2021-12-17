مقاولون يتوقفون عن تنفيذ مشروعات بالخرطوم لتراجع قيمة العملة





كشف والي الخرطوم المكلف، الطيب الشيخ عن خروج بعض المقاولين من تنفيذ عدد من المشاريع بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.

وبحث الوالي المكلف مع وزيرالتنمية العمرانية والطرق والجسور، عبد الله يحيى أحمد، إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية بالولاية.

ووجه وزير التنمية العمرانية بتكوين لجنة عليا تضم ممثلين من الوزارة وحكومة الولاية تعمل على وضع الخطط الكفيلة لتأهيل وصيانة طرق الولاية، بالإضافة لترتيب الأولويات لتحسين مشاريع البنى التحتية مع الالتزام بتطبيق أفضل الاشتراطات الفنية والعالمية لصناعة الطرق والعمل على إيجاد الحلول الهندسية لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وأكد الوزير في الاجتماع الذي حضره المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات بالولاية ومديرو الإدارات المتخصصة بالوزارة، أكد دعم الوزارة لخطط ولاية الخرطوم الرامية لتحسين مشاريع البنى التحتية، خاصة الطرق لأهميتها في انسياب الحركة وتسريع حركة المرور بين المركز والولايات الأخرى والطرق الدائرية حول الولاية وأقر بأن طرق العاصمة تحتاج إلى صيانة عاجلة .

من ناحيته أطلع الوالي المكلف الوزير على أهم ملامح خطط الولاية الرامية لإعادة تأهيل بعض الطرق وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة.

السوداني