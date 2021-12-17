البنك الزراعي يعتزم تنفيذ مجموعة عقودات لتوفير الأسمدة للموسم الشتوي





قال مدير عام البنك الزراعي، محمد آدم عبدالكريم إن البنك بصدد تنفيذ مجموعة من العقود بعد فرز العطاءات لتوفير اليوريا ومدخلات الموسم الزراعي الشتوي،

مشيراً وفق ( سونا) إلى أن البنك تكفل بتمويل زراعة القمح بواقع ١٥٠ ألف فدان في الولاية الشمالية و٥٠ ألف فدان في ولاية نهر النيل.

وتأتي تصريحات مدير البنك الزراعي، عقب لقاء جمعه بالقصر الرئاسي مع عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم ووفد من ولايتي الشمالية ونهر النيل.

كوش نيوز