جامعة الخرطوم تؤكد استئناف الدراسة في يناير المقبل





أعلنت جامعة الخرطوم عن استئناف الدراسة في يناير 2022، وفقًا لتواريخ وجداول محدّدة.

وقالت أمانة الشؤون العلمية في تعميمٍ صحفي، :” تستأنف الدراسة بجامعة الخرطوم في يناير 2022م وفقاً لتواريخ وجداول محددة، وعلى الطلاب والطالبات مراجعة كلياتهم لمعرفة تفاصيل تلك التواريخ لكل كلية على حدة”.

وكان مجلس عمداء جامعة الخرطوم قد أصدر قراراً في أكتوبر الماضي قضى بتعليق الدراسة إلى حين إشعار اخر.

السوداني