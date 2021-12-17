عاجل| إطلاق بمبان بكثافة على ندوة قوى الحرية والتغيير بميدان شمبات

\u0623\u0637\u0644\u0642 \u0627\u0644\u063a\u0627\u0632 \u0627\u0644\u0645\u0633\u064a\u0644 \u0644\u0644\u062f\u0645\u0648\u0639 \u0645\u0646 \u062c\u0647\u0629 \u201c\u063a\u064a\u0631 \u0645\u0639\u0644\u0648\u0645\u0629\u201d \u0628\u0643\u062b\u0627\u0641\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0646\u062f\u0648\u0629 \u0642\u0648\u0649 \u0627\u0644\u062d\u0631\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u062a\u063a\u064a\u064a\u0631\u060c \u0627\u0644\u062a\u064a \u0627\u0642\u064a\u0645\u062a \u0645\u0633\u0627\u0621 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0629\u060c \u0628\u0645\u064a\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0628\u0627\u062a \u0628\u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0628\u062d\u0631\u064a \u0628\u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645.\r\n\r\n\u0643\u0648\u0634 \u0646\u064a\u0648\u0632
تعليق واحد
كيف تكون جهة غير معلومة؟؟؟؟؟ هل هي جهة منافسة زي العبثيين او الشيوعيةقطعا لا يمكن تكون خكومة البرهان المرتجفة من العقويات الدولية ودايرة تحسن سلوكها عشان خاطر دولارات اليانكي … الخمد لله الحادث اقتصر علي بمبان فقط في غياب الدولة الكامل من المشهد