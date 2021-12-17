عاجل| إطلاق بمبان بكثافة على ندوة قوى الحرية والتغيير بميدان شمبات





أطلق الغاز المسيل للدموع من جهة “غير معلومة” بكثافة على ندوة قوى الحرية والتغيير، التي اقيمت مساء اليوم الجمعة، بميدان شمبات بمدينة بحري بالخرطوم.

كوش نيوز