سياسية

عاجل| إطلاق بمبان بكثافة على ندوة قوى الحرية والتغيير بميدان شمبات

2021/12/17
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بمبان

أطلق الغاز المسيل للدموع من جهة “غير معلومة” بكثافة على ندوة قوى الحرية والتغيير، التي اقيمت مساء اليوم الجمعة، بميدان شمبات بمدينة بحري بالخرطوم.

كوش نيوز

2021/12/17
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تعليق واحد

  1. كيف تكون جهة غير معلومة؟؟؟؟؟ هل هي جهة منافسة زي العبثيين او الشيوعيةقطعا لا يمكن تكون خكومة البرهان المرتجفة من العقويات الدولية ودايرة تحسن سلوكها عشان خاطر دولارات اليانكي … الخمد لله الحادث اقتصر علي بمبان فقط في غياب الدولة الكامل من المشهد

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