شاهد بالفيديو.. شاب يثير الهلع بإطلاق النار بكثافة وسط حشود من الحضور في مناسبة زواج





اثار شاب سوداني الهلع بإطلاق النار بكثافة، من كلاشنكوف وسط حشود من الحضور في مناسبة زواج، اليوم الجمعة بضواحي الخرطوم.

و لاقت الحادثة امتعاضاً واستنكاراً وسط المعازيم، لخطورة ما اقدم عليه، خاصة وأن اتجاه الذخيرة قد مال فوق رؤوس الحضور.

وتشهد هذه الظاهرة انتشارا واسعا في السودان، بالرغم من سقوط أعداد من الضحايا على إثرها، بالرغم من أن القانون السوداني، يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو الغرامة، على كل شخص يطلق الرصاص في الأعراس وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

كوش نيوز