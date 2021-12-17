



الشيوعيات بالدوحة وراء تحريض وتوريط السفير في الانقلاب على حكومة السودان!!

قال مصدر مطلع بالسفارة السودانية بالدوحة ان السفير عبد الرحيم الصديق يعتبر من قدامي سفراء الانقاذ فقد ظل يعمل عبر سفارات العواصم الاسيوية طوال فترة حكم الانقاذ هو خريج جامعة الخرطوم لكنه معروف بانتمائه وعلاقته بالوسط الاسلامي يعتبر هو زوجته من اسر سودانية محافظة

وجاء السفير للدوحة قبل سنوات لرحلة علاج تحت رعاية واشراف حكومة الانقاذ وكانت اوضاعه الصحية قد تدهورت ولكن صرف خاص من الحكومة تمت معالجته وعاد للعمل في عواصم اسيوية حتى سقوط النظام جاء بعدها الدوحة.

برهان وعبد الرحيم الصديق والصوفية

تربط السفير عبد الرحيم الصديق علاقة قوية بالفريق البرهان يعتبر صديق شخصي وكان السفير قد نظم اول زيارة للبرهان وجبريل ابراهيم وزير الخارجية مريم الصادق شهر ابريل خلال هذا العام وقد اشرف السفير بنفسه على الزيارة وظل ملازم للبرهان حتى مغادرة الدوحة

وقال المصدر من السفارة ان السفير كانت مدته شارفت بالنهاية نسبة لمضايقات كتيرة تعرض لها بواسطة افراد ونشاط الحزب الشيوعي الذي يحاول السيطرة على العمل الاجتماعي بالدوحة عبر شخصيات نسوية محددة يتم تدريبها إعطاءها التعليمات من مسؤول الحزب بالدوحة وخلال ذلك طلب السفير من البرهان تمديد فترته حتى نهاية فعاليات مونديال قطر كان برهان قد وعده بالتوسط عند وزيرة الخارجية السابقة

مريم الصادق التى كانت تري في عبد الرحيم الصديق امتداد للنظام السابق ملاحظة علاقته بالبرهان ..

#فخ_الشيوعيات

خلال فترته قاطعت نساء الحزب الشيوعي السفارة بل رفضن مشاركة السفير في كثير من الانشطة لكن كما معروف ان الحزب الشيوعي صائد ماهر وماكر وسط الازمات

انتهز الحزب فرصة تغيير الحكومة لتوسيع القاعدة لتشمل الجميع فقام بنشر الاخبار اواسط الجالية والتبشير انه انقلاب ومن ثم تم تحريض السفير ضد الحكومة وعبر اتصلات مكثفة وربطه سفير السودان بواشنط

انقلاب ومن ثم تم تحريض السفير ضد الحكومة وعبر اتصلات مكثفة وربطه سفير السودان بواشنطن المعروف بميوله الشيوعية تم الضغط على السفير لاعلان موقف ضد صديقة برهان

#شيوعياتالدوحةالابتزاز_السياسي

اكد المصدر من داخل السفارة ان نساء الحزب الشيوعي اللائي يمارسن النشاط السياسي تحت مظلة الروابط الاجتماعية

تخوفا من السلطات القطرية التى تمنع ذلك بالقانون قد اجتمعن بالسفير في جو من التعتيم وقمن بتحريض السفير عبر اجتماع مكثف واتصالات مكثف ما ادخل السفير في حرج كبير ما ادي لضغطه لإعلان موقف يعد تمردا وانقلب على حكومته ويعد خرق

الدبلوماسية كذلك القوانين القطرية التى تمنع ذلك.

اكد المصدر ان الجهات القطرية لديها قائمة بكامل الاسماء وارقام السيارات التى اجتمعت مع السفير بالخفاء كما ان الشيوعيات قد سارعن بنشر الصور مع السفير كنوع من الاستفزاز والابتزاز السياسي..

وقال المصدر ان سفيرة الحزب الشيوعي التى تم ترشيحها عبر جماعات ضغط من الحزب للعودة لمنصبها الذى كانت الانقاذ قد (رفدتها ) هي وزوجها منذ اكثر من ٢٥ عاما تمت اعادتها للعمل بعد سقوط نظام البشير لم تشارك في هذه الاجتماعات وذلك ضمن مخطط الحزب للزج بعبد الرحيم الصديق للعمل ضد الحكومة من ثم افساح المجال لعودة السفارة تحت رعاية الحزب الشيوعي

يظهر ذلك في العديد من الانشطة الاجتماعية والثقافية التى يسيطر عليها الحزب عبر روابط تمارس عمل سياسي تحت مظلة العمل الاجتماعي..

قال المصدر

قال المصدر

ان الدوحة ترصد تحركات افراد الحزب وتمنع كل المظاهر السياسية خلال الفعاليات الخاصة بالجالية تقوم بشكل خاص برصد انشطة الحزب التي تكون شكل اجتماعات خاصة بعضوية الحزب داخل المنازل برعاية نساء الحزب تحت مظلة الانشطة الاجتماعية

كذلك بعض الانشطة داخل المركز الثقافي السوداني.

#مغادرة_السفير

قال المصدر من المتوقع ان يغادر السفير عبد الرحيم الصديق واسرته الدوحة خلال هذا الشهر

#تحذيرات

حذر المصدر الاسر السودانية في الدوحة من فخ الوقوع تحت خداع الحزب لا سيما تحت مظلة العمل الاجتماعي الذي يخدع بها الاسر السودانية ما قد يدخل كثير من العائلات في ازمة مع الامن القطري من المتوقع ان ينشط الحزب في اجتماعات مكثفة عبر استغلال انشغال الدوحة بأعياد الاحتفالات لمختلف الجاليات.

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