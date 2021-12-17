البرهان في امتحان التصويت لاختيار الشخصية العربية الأبرز للعام 2021!





ضمن قائمة تضم أبرز الشخصيات القيادية العربية، تم وضع اسم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني، وذلك للتصويت لاختيار الشخصية العربية الأبرز للعام 2021.

الاستطلاع المثير للجدل تجريه قناة روسيا اليوم على موقعها الإلكتروني، حيث قامت باختيار مجموعة من الرؤساء والحكام والأمراء العرب وكذلك بعض الشخصيات القيادية، وفتحت التصويت لفترة محددة تنتهي في ليل 31 ديسمبر من العام الحالي 2021.

وبحسب رصد “كوش نيوز” تضم القائمة إلى جانب البرهان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ تميم أمير قطر، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورؤساء وقيادات عربية أخرى.

ويتصدر التصويت حتى نشر هذا الخبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بنسبة تفوق الـ 39%، يليه العاهل المغربي الملك محمد السادس بنسبة 11%.

وذكرت “روسيا اليوم” بأن نتيجة التصويت سيتم إعلانها ظهر العاشر من يناير 2022، على الموقع الإلكتروني، وسط ترقب من الشارع العربي، مع التذكير بأنه في نتيجة استطلاع العام السابق تم اختيار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد “الشخصية العربية الأبرز للعام 2020”.

رابط الاستطلاع:

https://arabic.rt.com/middle_east/1302409-شارك-في-اختيار-الشخصية-العربية-الأبرز-للعام-2021/

الخرطوم (كوش نيوز)