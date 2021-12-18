تجمع المهنيين بالجزيرة يدعو للمشاركة في موكب الغد ضد الانقلابيين





دعا تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة الثوار ومواطني الولاية للمشاركة الفاعلة في مواكب الغد ضد الانقلابيين من أجل تحول مدني كامل وديمقراطي، ولاحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، واعتبر التجمع فى بيان له تحصلت (الجريدة) على نسخة منه ان ١٩ ديسمبر تمثل رمزية التحرر من الاستعمار، واعلان الاستقلال من داخل البرلمان بجانب انها تمثل رمزية الثورة الشعبية السلمية التي أبهرت العالم كله باسقاطها لدكتاتورية ظلت جاثمة على قلوب الشعب السوداني ثلاثون عاما.

وقال التجمع في ١٩ ديسمبر2021 سنرسم معاَ معالم بلد جديدة مستنهضين أبجديات حقوقه (الحرية والسلام والعدالة) ويقيننا انه يوم 19 تاريخي لمعركة الصمود والانتصار للكرامة ولارادة الشعب ضد الخيانة والخذلان.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة