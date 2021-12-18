قيادي بالجبهة الثورية : الذين يرفضون الميثاق السياسي كانوا وزراء بالحكومة السابقة





استهجن القيادي بالجبهة الثورية محمد إسماعيل زيرو الانتقادات التي وجهت للميثاق السياسي المرتقب من قبل الأحزاب السياسية، وأكد أن الذين يرفضونه الانتماء لمجموعة الأربعة التي كانت تسيطر على الحكومة السابقة فضلا عن أنهم كانوا وزراء بالحكومة السابقة، وقطع زيرو في تصريح لـ(الجريدة) بأن هنالك انشقاقات داخل الحاضنة السياسية الحرية والتغيير إذ أن بعضها مؤيد للميثاق والآخر يرفضه ووصف الإعلان المتداول بوسائط التواصل الاجتماعي بالشي الايجابي، وقال: إذا صح هذا الميثاق فإن جميع بنوده واقعية وايجابية، ونفى أن يكون قد تمت استشارتهم حوله، وحول رفض مجموعة الحرية والتغيير الميثاق الوطني، أوضح زيرو بأن هنالك تكتم شديد من قبل القائمين على الإعلان السياسي، وتوقع أن يتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة