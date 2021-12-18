مقاومة القماير تعتزم عبور النيل الأبيض سباحة حال إغلاق الكباري





أعلنت لجنة مقاومة القماير اعتزامها عبور النيل الأبيض من أم درمان إلى الخرطوم سباحة في حالة إغلاق الكباري يوم الغد للحد من وصول الثوار للمشاركة في مليونية 19 ديسمبر، وقالت لجان مقاومة القماير في بيان لها (إذا تم إغلاق الكباري سنعبر النيل الأبيض سباحة للمشاركة في المليونية وحددت تمسكها باللاءات الثلاثة (لاتفاوض، لاشراكة، لاشرعية).

وانتظمت مواكب ليلية دعائية ليوم أمس 19 ديسمبر في كل من أحياء الخرطوم (بري – أم درمان – جبرة – بحري، وغيرها من الأحياء) فيما قاد ثائر موكب الرجل الواحد من ولاية سنار أحد الثوار راجلاً منذ يوم 16 ديسمبر ليصل الخرطوم في مليونيات الغد، أما لجان مقاومة الخرطوم شرق أعلنوا عن جدول لمليونيات مركزية متحولة متوالية بصورة ضاغطة إلى أجل غير مستمر وصولاً للعصيان المدني بشكل تلقائي في حال إغلاق الكباري يوم الأحد.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة