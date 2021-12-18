بلينكن لـ(السودانيين): الولايات المتحدة لا تزال تقف معكم





أعلنت الخارجية الأمريكية عن مطالبة الكثير من السودانيين احترام الإنسانية الأساسية والتعبير للوصول إلى سودان ديمقراطي، مؤكّدًا وقوف الولايات المتحدة مع الشعب السوداني.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، السبت، وفق لوكالة سبوتنيك، إنّ كثيرًا من السودانيين يطالبون باحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية والتعبير عن تطلعهم المستمرّ إلى سودان ديمقراطي.

وأضاف بلينكن في تغريدة على موقع تويتر، “الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانب السودانيين”.

باج نيوز