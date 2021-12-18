شاهد الفيديو الذي أثار ضجة وتصدر الترند في السودان.. مديرة مدرسة وأساتذتها يرقصون مع الطالبات على أنغام طاسو..ومتابعون: (رحم الله التعليم والمعلمين)





تصدر فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال في الساعات الأولى من صباح السبت قائمة أكثر الفيديوهات تدوالاً على مواقع التواصل السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر الفيديو الذي تصدر الترند احتفال طالبات مع معلماتهم ومعلميهم داخل حرم المدرسة.

حيث شارك المعلمين الذين تقدمتهم مديرة المدرسة حسبما كتب ناشرو الفيديو, طالبات المدرسة الاحتفال على أنغام (صولات) موسيقية هابطة للعازف الشهير طاسو.

https://fb.watch/9ZmM4xhYEO/

وظهر تفاعل الطالبات عبر الأغاني التي تم تشغيلها داخل حرم المدرسة من خلال جهاز الساوند سيستم, حيث رقصن بشكل هستيري مع صوت المديرة من أعلى المسرح, حيث كانت تحمسهم بعبارة (اتنفسوا كويس بكرا حصص).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردود أفعال المتابعين للمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, فقد انتقد الكثير منهم تصرف إدارة المدرسة وإقدامها على السماح بتلك الفوضى داخل الحرم المدرسي, وتصدرت عبارة (رحم الله التعليم) قائمة التعليقات الأكثر تكرارا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين