وزارة العدل السعودية تعلن شرط الزواج من أبناء القبائل النازحة





أعلنت وزارة العدل السعودية أنه يشترط لزواج المواطنين والمواطنات من بنات وأبناء القبائل النازحة، الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

وأشارت إلى أنه “بعد تقديم الطلب وإكمال البيانات ووصول رسالة بالرفع للجهات المختصة يمكن متابعة حالة الطلب من خلال رابط إليكتروني خصص لهذا الغرض، وستصل وثيقة عقد الزواج على شكل رابط برسالة على هاتف المستفيد الموثق في نظام (أبشر) حال اعتمادها”.

وكشفت وزارة العدل أن “توثيق الزواج من القبائل النازحة يتم عبر تقديم طلب عبر بوابة (ناجز) المخصصة لهذه الأغراض”.

وأوضحت، أن “توثيق عقد الزواج يستلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة في وزارة الداخلية، قبل التقدم بالطلب لدى المحكمة”.

روسيا اليوم