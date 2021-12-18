“فهد الأزرق” يكشف عن موقف نبيل لسيدة سودانية بالإمارات





كشف الحكواتي المعروف على فيسبوك “فهد الأزرق” عن موقف نبيل مع سيدة سودانية مقيمة بمدينة العين بالامارات العربية، وزوجها، وقال فهد بلهجته الدارجة:

قبل ساعة من الان انا كنت قاعد في سوق البتان بمدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة

كنت قاعد ومعاي تلاتة شباب سودانيين قاعدين نتونس ونشرب في شاي كرك يعني شاي لبن

جاءت امراة سودانية لابسه ليها عبايه سوداء اللون ومعاها ايضا طرحة، تمسك بمفتاح عربية في يدها

جاءت سلمت علينا.

واضاف: قالت لينا دايراكم في خدمة يا اولاد عمي

انا قلت ليها اتفضلي ان شاء الله نقدر نخدمك

قالت لينا لستك العربية حقتي دي بنشر ودايركم تربطو لي اللستك، قلنا ليها تمام ان شاء الله بنربطو ليك، طوالي مشينا عفرتنا العربية وحلينا اللستك المبنشر وربطنا اللستك الاسبير، والمراة اتكيفت مننا كيف جد، قالت لينا جزاكم الله خيرا واحسان

قلنا ليها اللهم امين يارب جمعا وهذا واجبنا يا بت بلدنا.

وزاد: قامت عرفتنا عن نفسها قالت لينا انها متزوجة ومقيمه هنا وان هي موظفه، قالت لينا الا تمشو معاي البيت اعرفكم عن زوجي واسرتي وتتعشو معانا

قلنا ليها شرف الله قدرك لكن اسمحي لينا ما بنقدر نمش نحن اتعشينا، بعد حديث مطول اصرت علينا الا نمش اها طوالي مشينا و دورت العربية وفاتت البيت

وصلتنا البيت سلمنا علي زوجها وافراد الاسرة

وعرفتنا عليهم، حتى كمان زوجها متابع الصفحه سلم علي تاني قال لي نورتنا وشرفتنا في منزلنا المتواضع يا استاذ فهد الازرق.

وتابع: طلبو لينا عشاء دلفري كنتاكي جداد وبطاطس وبيبسي، بالرغم من أنو متعشين الا لكن اتعشينا تاني

واتونسنا معهم وطلعنا ماشين، قامو قالو لينا بيتو معانا قلنا ليهم مافي طريقه والله ما بنقدر نبيت في بيت اسرة اسمحو لينا، زوجها حلف علينا طلاق الا نبيت معاهم، هسي قاعدين معاهم فتحو لينا المكيف والشاشة و وزعو لينا بطاطين وفرش ومعجون و وفتحو لينا الواي فاي.

وختم “الأزرق”: جزاهم الله خيرا واحسانا على هذا الكرم الفياض، التحية والتقدير لهم ولكل الاسر السودانية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

الخرطوم: (كوش نيوز)