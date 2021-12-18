الطيران المدني يتخوف من إتخاذ دول قرار إيقاف الرحلات الجوية مع السودان





أبدى مسؤول رفيع بسلطة الطيران المدني بالسودان خشيته من إتخاذ دول قرار بإيقاف الرحلات الجوية بينها والسودان.

وكشفت مصادر إنه أرجع مخاوفه إلى ملاحظات حول نتائج شهادات فحص كورونا، وشدد على أهمية إحكام السيطرة على عمليات الفحص عبر الأجهزة الحكومية المختلفة.

وكانت دولة الإمارات قد هددت بإيقاف شركة طيران سودانية بسبب شهادات كورونا التي أشارت إلى أنها تتناقض مع الحالة المرضية للمسافر حينما يتم الكشف عليه بمطارات الإمارات.

واستعانت الخطوط الجوية الإماراتية بمعمل من مستشفاء علياء للفحص بمطار الخرطوم على المسافرين على متنها.

وكانت الشركة التي استأنفت رحلاتها هذا الشهر قد توقفت عن التشغيل لأكثر من أربعين يوماً ، وحينما عادت فرضت على المسافرين على متنها إلى الإمارات إجراء فحص الكورونا بالمطار قبل ستة ساعات من الرحلة.

الخرطوم:طيران بلدنا