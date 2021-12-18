كوش نيوز: اشتعال حرب مُلاسنات لاذعة بين “فوزي بشرى” و”مبارك أردول”





اشتعلت اليوم السبت مُلاسنات حامية الوطيس بين الإعلامي السوداني بقناة الجزيرة “فوزي بشرى” و القيادي بقوى الحرية والتغيير “مبارك أردول”، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبدأ الماراثون عقب تغريدة “لبشري” مهنئاً قطر وأميرها، قال فيها (مبروك لقطر أميرًا و شعباً في يومها الوطني، مبروك لها الفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العرب).

وجاء الرد القاصم من أردول: ( لازم تبارك وتتزلف رغم كل شىء من اجل الوظيفة ولقمة العيش والزمان مسغبة)،

في إشارة لتقرير لفوزي بشرى، أذيع على قناة الجزيرة أساء فيه في وقت سابق لمعتصمي قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني، بالقصر، والذي قال فيه (جاءت بهم دعَة العيش في الإعتصام، والزمان مسغبة، و جاء بهم إغواء العطايا و الزمان فقر).

ورد بشرى عليه برد لاذع (انزل من على الأكتاف التي تقف عليها ثم كلمني).

الخرطوم: (كوش نيوز)