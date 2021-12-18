شاهد بالفيديو: فاصل غنائي لفنانة سودانية برفقة أجانب يحصد آلاف الإعجابات





حصدت الفنانة هدى عربي على آلاف الإعجابات وذلك من خلال أدائها لأغنية (كل البينا بقى حكاية) والتي ساعدها على الأداء وكان يردد معها الأغنية بعض المعجبين الهولنديين .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) لصفحة الفنانة هدى عربي بموقع “فيسبوك” قالت إنها معجبه كثيرا بمقطع الفيديو الذي جمع بينها وبين هؤلاء الأجانب وصارو يرددون معها الأغنية بطريقة جميلة حظيت بالإعجاب ونالت القبول من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

هد عربي كتبت معلقة على الفيديو (بدل يعلموني هولندي علمتهم انا العربي ).

الخرطوم :(كوش نيوز)