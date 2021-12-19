بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 19 ديسمبر 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 م، وجاء السعر 436.27890 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش مثل سعر يوم السبت 18 ديسمبر 2021 الذي بلغ 436.27890 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 61.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)