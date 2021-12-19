البرهان: سنمضي بذات الروح وذات العزم لاستكمال مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة





رئيس مجلس السيادة يهنئ الشعب السوداني بمناسبة إعلان استقلال السودان وذكرى ثورة ديسمبر المجيدة

الخرطوم ١٨-١٢-٢٠٢١م

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن #عبدالفتاح_البرهان كلمة للشعب السوداني مساء اليوم ،هنأه فيها، بالذكرى السادسة والستين لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وبالذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة.

وفيما يلي نص كلمة السيد رئيس مجلس السيادة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعب السوداني الكريم:

اتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والستين لإعلان الإستقلال من داخل البرلمان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة.

فوجب علينا ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، ان نستذكر ونستصحب خلال هذه المسيرة الوطنية شجون واحلام الاباء المؤسسين وطموحات شبابنا الثائرين، فكلها تتلاقى في بناء الوطن على ذات الأسس الحرية والسلام والعدالة ،ومصلحة الشعب التي تبني بالعزم ونكران الذات.

المواطنون الشرفاء:

إننا اذ نستشرف عهدا جديدا ما احوجنا الى تلك الروح عندما اجمع كل أبناء السودان بمختلف اطيافهم السياسية والجهوية علي حتمية استقلال السودان، نأمل بذات الروح ان نصل في نهاية الفترة الانتقاليه الى حكومة منتخبة تقودنا الى تحقيق ما كان يتطلع اليه

الاباء، في قدرة وعزم ابنائهم على تجاوز الخلافات والتسامي والتسامح والقدرة على وحدة الصف واستنهاض الهمم ،واعلاء

القيم الوطنية. حتى نستكمل تأسيس الدولة السودانية القائمة على اسس المواطنة والحرية والعدالة، وسنمضي بذات الروح وذات العزم لاستكمال مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة والعمل مع ابناء الوطن المخلصين، في الوصول الى غايات الانتقال التي يحلم بها ابناؤنا وبناتنا في إقامة الدولة المدنية المنتخبة، لتتولي إدارة الدولة.

حفظ الله شعبنا وبلادنا ،

الجنة والخلود لشهدائنا الكرام، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وكل عام وانتم بخير.