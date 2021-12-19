لجنة الميدان تحدد مسارات مليونية اليوم ومقاومة الخرطوم تتجه نحو القصر





حددت لجنة العمل الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم نقاط تجمع مواكب بحري ( بنك بيبلوس بشارع المك نمر، كلية الهندسة جامعة الخرطوم ، والهلال الأحمر شارع المك نمر)، وحددت نقاط تجمع مواكب أمدرمان (جاكسون شمال مسجد الفاروق ، والقندول) ، أما الحاج يوسف فقد حددت مقاومة الخرطوم نقاط تجمعها (سان جيمس ، وكلية هندسة جامعة الخرطوم) ،

أما مواكب شرق النيل بحسب صحيفة الجريدة فنقاط تجمعها في (كلية الهندسة جامعة الخرطوم).وحددت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم نقاط التقاء المواكب (شروني ، جاكسون ، الاستاد ، الهندسة جامعة الخرطوم) على أن تتجه نحو القصر ،

ووجهت لجنة الميدان الثوار في حالة حدوث اي طارئ أو إغلاق للطرق والجسور باتباع توجيهات اللجان الميدانية.

ودعا تجمع الصيادلة منسوبيه للخروج للمشاركة في المليوينة ، وقال: ( نخرج لإقامة وضع دستوري جديد يحقق المدنية الكاملة، يُصبِح مدخلنا للعدالة والإنصاف وتقديم القتلة لمحاكمات نزيهة ، لنؤكد لاتفاوض لا شراكة لاشرعية لنخرج العساكر من الحياة المدنية، ولنردم مستنقع الإفلات من العقاب وإنهاء دورة المظالم)

وفي السياق ذاته استقبلت لجان مقاومة الخرطوم شرق بشارع الستين مواكب (الحصاحيصا ورفاعة) وقطع تجمع المهنيين السودانيين بأن هزيمة الانقلاب ليست طريقاً لعودة المشهد إلى ما قبله، بل لخلق سلطة الشعب النابعة من قلب القوى الثورية المؤمنة بأهداف التغيير الجذري وغاياته ،ووصفها بأنها سلطة التحالف القاعدي الواسع الملتزم بغايات التغيير العميق والشامل وأطلق عليها تحالف ديسمبر المجيدة.

كوش نيوز