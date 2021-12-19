شاهد بالصور.. المستحضرات التي تستخدمها النساء لتسمين مناطق معينة في الجسم تغزو الأسواق السودانية وأبرزها (التقيل ورا.. القطر قام..صف العيش..الجيران اتخلعوا)





حذرت عدد من الصفحات التوعوية التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, السيدات والفتيات من استخدام عقارات وكريمات التسمين التي غزت الأسواق السودانية مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت صفحة (التلات حبات ما علاج للنزله) والشهيرة بنشر تدوينات تثقيفية على فيسبوك النساء وخصوصاً المقبلات على الزواج من استخدام هذه المنتجات الضارة والمسببة لأمراض خطيرة أبرزها السرطانات.

وكتبت الصفحة التي تتابعها محررة موقع النيلين مرفقة معها صور للمنتجات التي أصبحت حديث النساء والفتيات وخصوصاً المقبلات على الزواج:

(قالو دي واحدة عايزة تتحبس للعرس خلاص… رسالتنا ليكي ي محاسن:

دي حبسة موت..ولو ما مُتي ووزنك زاد؟!..دي زيادة بتاعت نفخة ساي وحبس موية في الجسم..

وبعد زواجكم يتم،حتحصل ليكي مشاكل في الغدة الدرقية…ومشاكل في العظام…ومشاكل في الهرمونات..ووممكن يجي عُقم…

وتكيس في المبايض…ده غير سرطانات الجلد ي محاسن…

ااااا نسيت حاجه…

راجلك اللي حيتزوجك ده… هل حيتزوجك بسبب اللون يعني؟! لو الاجابة نعم…

اللون ده مع مرور الزمن حيروح..وعروقك حتظهر..والاوردة والشراييين..والجسم حيبقى باااهت ومقرف خلاص…

في كل مرة حتضطري تواصلي شان تثبتي لي نفسك ولي غيرك ولي زوجك انك كده ..وانتي اصلا ما كده…

اااااا نسيت اقول ليكي الحاجات اللي في الصور دي شنو…

دي مجموعة مركبات كيميائية اغلبيتها بتنتمي لي نوع معين اسمو (الاستيرويدات)… القاسم المشترك بين المركبات دي…هو

المووووووووووووت… وده بيختلف من زول لي زول..ومن واحدة لي واحدة…

ايا كانت المسميات… كرسي الوزير…كراع الوزير..ابنجمة..الزنك طار..صف العيش… سولارا..تقيل ورا..القطر قااام…

اي اسم جديد بجيبو بتاع البوتيك عشان يبهرك بيهو… كلهن واحد وكلهن موت مبرمج..والله مش لو بقيتي سمحة واتزوجتي…نهايتك انك تمرضي بي سكري يغطس حجرك

وهكذا وهكذا وهكذا ي محاسن.).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين