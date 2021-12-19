شاب سوداني يبعث باستشارة عاجلة : فتاة في الأربعين من عمرها طلبتني للزواج ووضعها فوق الممتاز وتملك منزل وسيارة وأعلنت لي تكفلها بكل نفقات الزواج وأهلي رافضون فماذا أفعل؟





بعث شاب سوداني في العشرين من عمره باستشارة عبر إحدى الصفحات المختصة في نشر الاستشارات العاطفية والمشاكل المعقدة والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد طلب الشاب من الجميع مساعدته بالتعليقات الايجابية, عسى ولعل أن يجد صاحب تعليق موفق يساعده في حل قضيته الهامة.

ويقول صاحب الاستشارة: ( عمري 25 سنه في وحده عمرها 40 سنه عرضت علي اتزوجها عندها بيت وعربية ووضعها ممتاز.).

وتابع ( الفتاة قالت لي أنها مكتفله بكل تكاليف الزواج شاورت أهلي ما وافقوا بحكم إنها أكبر مني ، أنا موظف مقيم في الخرطوم واهلي في ولايه فكرت مع نفسي مع وضع البلد دا شفت أحسن اتزوج بدون علم أهلي زواج حلال عقد شرعي مع اهلها بس بدون ما أجيب اهلي كلمتها وافقت، لكن برضو متحير ومتردد؟؟

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين