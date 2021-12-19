شاهد بالفيديو: زفة عرسان باحد طرق العاصمة الخرطوم تثير الدهشة بمنصات التواصل





أثار فيديو متداول بمنصات التواصل، يتضمن زفة عرسان باحد طرق العاصمة السودانية الخرطوم دهشة رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتوقف العرسان ومن يرافقهم في احد الطرق وخرجوا من سياراتهم ليخلقوا جؤا جميلا للعرسان، كما قاموا بعمل “زفه” في الطريق قبل وصولهم الى وجهتهم.

وظهر العروسان يرقصان فرحا بتلك “الزفة” المختلفة وحظيا بالإعجاب من رواد مواقع التواصل ،بينما كتب البعض الاخر معلقا على الفيديو (إتراقصو كويس لمن يجيكم سياحي يقشكم).

كوش نيوز