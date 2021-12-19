تجمّع المهنيين السودانيين: بشائر النصر لاحت





دعا تجمّع المهنيين السودانيين جميع الثوار إلى الالتحاق بالتجمّع في محيط القصر وإغلاق كلّ الطرق المؤدية إلى القصر بالمتاريس.

وقال التجمّع إنّ بشائر النصر لاحت بعبور الثائرات والثوار الحواجز واقتحام محيط القصر الجمهوري.

وأضاف”على القوات النظامية التزام جانب شعبها وردع أي محاولة لضرب التجمّع السلمي”.

وتابع” لا عاصم اليوم إلّا الانصياع لإرادة وعزم الثورة الظافرة، وإعلان تسليم السلطة كاملة لقوى الثورة”.

والأحد، تظاهر الآلاف، في الخرطوم، رفضًا للاتّفاق السياسي الموقّع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

باج نيوز