مدير مكتب العربية بالخرطوم “لينا يعقوب” تكشف ما جرى لها أمام القصر





كشفت مدير مكتب قناتي العربية والحدث بالخرطوم، عن تعرضها لمضايقات، ظهر اليوم الخميس، خلال تغطيتها مليونية 19 ديسمبر امام القصر، مؤكدة بأنها (أنا أقوى بكثير مما يتداوله البعض).

وقالت “لينا” في منشور لها على صفحتها بفيسبوك : ( ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لمضايقات ولن تكون الأخيرة).

متسائلة: ماذا يعني هتاف مئات ضمن مئات الآلاف أو الملاييين..؟ أنا أقوى بكثير مما يتداوله البعض.. وزادت: سنظل نغطي الحدث من مكان الحدث، هكذا كنا وسنبقى. نقول الكلمة ونمضي، واستدركت قائلة: (بالمناسبة نُقل عني اليوم بعض الأخبار التي لم أقلها قط) .

الخرطوم: (كوش نيوز)