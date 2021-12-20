ابراهيم الشيخ : الشعب قال كلمته وما علي القوات النظامية وحمدوك الا السمع والطاعة





دون ابراهيم الشيخ قائلا : بلادي وان جارت علي عزيزه واهلي وان ضنوا علي كرام ١٩ ديسمبر يوما مشهودا وفارقا في تاريخ بلادنا وسيكون هناك الكثير القادم وستتساقط الكثير من الاصنام والدمي ١٩ ديسمبر قال الشعب كلمته وما علي القوات النظاميه وحمدوك الا السمع والطاعه ……. ترجل يا رجل فقد اسدل الستار تسليم السلطة كامله غير منقوصه للمدنيين كل المدنيين متحدين معا لا مساومة ولا مهادنه ولا تراجع القوي الجماهيريه كلها احزابا وشباب مقاومه ومهنيين ومجتمع مدني ليس من سبب للفرقة والشتات والاقصاء والطاقات السالبه المتمددة هنا وهناك المجد للالاف تحتشد في باحة القصر هادرة كالسيول المجد للقادمين من كل فج ومدينه وولايه ليشهدوا ميلاد الدولة المدنيه التي تتخلق في الافق المنظور المجد للشهداء المجد لشعبنا المعلم المجد للاصرار.

سودان ناو