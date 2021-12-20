أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021م





#حديد_تسليح

#سيخ_الأسعد

5 لينيا 390,000 ج.

4 لينيا 390,000 ج.

3 لينيا 410,000 ج.

8 ملي 460,000 ج.

#سيخ_أبانوب

5 لينيا 380,000 ج.

4 لينيا 380,000 ج.

#سيخ_جياد

4 لينيا 350,000 ج.

5 لينيا 350,000 ج.

#سيخ_أوميقا

5 لينيا 365,000 ج.

4 لينيا 365,000 ج.

3 لينيا 390,000 ج.

#الأمجد

5 لينيا 375,000 ج.

4 لينيا 375,000 ج.

3 لينيا 390,000 ج.

#سيخ_فرونايل

5 لينيا 365,000 ج.

4 لينيا 365,000 ج.

3 لينيا 390,000 ج.

8 ملي 450,000 ج.

#سيخ_أبو_القاسم

4 لينيا 365,000 ج.

5 لينيا 365,000 ج.

#سيخ_كانات

5.5 ملي 750 ج.

5 ملي 650 ج.

3.5 ملي 300 ج.

سلك رباط 18,000 ج.

——————————————

#الأسمنت

أسمنت عطبره: 75,000ج.

أسمنت بربر: 75,000ج.

أسمنت صخر: 73,000 ج.

——————————————

#أسعار_المواسير_والزنك

المواسير المربعة و المدورة :

مواسير 4×8 واحد ملي 8,000 ج.

مواسير 3×6 واحد ملي 6,000 ج.

مواسير 2.5×5 واحد ملي 5,000 ج.

مواسير 2×4 واحد ملي 3,900 ج.

الزوايا:

زاوية 2×3 بوصة ملي 8,200 ج.

زاوية 2×5 بوصة ملي 14,000 ج.

زاوية 1،5 الأسعد 4,500 ج.

زاوية 1,4 الأسعد 3,800 ج.

زاوية 1 بوصة تترياس 2,000 ج.

الزنك الأمريكي و البلدي:

زنك أمريكي 6 متر×بوين 24 11,000 ج.

زنك أمريكي 4,5 × بوين 24 8,500 ج.

زنك بلدي 14 قدl ×بوين 33 8,000 ج.

زنك بلدي 16 قدم ×بوين 33 9,000 ج.

الأكسبندة و الشبك:

شبك1×2م فتحة 5×5 سماكه 4 ملي 7,500 ج.

أكسبندة سراير محلية 3,100 ج.

اكسبندة ديكور 2,000 ج.

حظائر تسوير 1,5م ×10م عادية

المواسير المربعة و المدورة:

مواسير 4×8 واحد ملي 8,000 ج.

مواسير 3×6 واحد ملي 6,000 ج.

مواسير 2.5×5 واحد ملي 5,000 ج.

مواسير 2×4 واحد ملي 3,900 ج.

الزوي:

زاوية 2 بوصة ×3 ملي 8,200 ج.

زاوية 2 بوصة ×5 مل 14,000 ج.

زاوية 1،5 الأسعد 4,500 ج.

زاوية 1,4 الأسعد 3,800 ج.

زاوية 1 بوصة تترياس 2,000 ج.

الزنك الأمريكي و البلدي:

زنك أمريكي 6 متر×بوين 24 11,000 ج.

زنك أمريكي 4,5×بوين 24 8,500 ج.

زنك بلدي 14 قدم×بوين 33 8,000 ج.

زنك بلدي 16 قدم×بوين 33 9,000 ج.

الأكسبندة و الشبك:

شبك1×2 م فتحة 5×5 سماكه 4 ملي 7,500 ج.

أكسبندة سراير محلية 3,100 ج.

اكسبندة ديكور 2,000 ج.

حظائر تسوير 1,5م ×10م

——————————————

#بلك_أسمنتي (مصنع الحسن للمنتجات الأسمنتية)

15x20x40

230,000 ج/ 1,000طوبة واصل الخرطوم.

20x20x40

250,000 ج/ 1,000طوبة واصل الخرطوم.

——————————————

#خزانات_مياه

(خزانات تيقا)

الخزانات الرأسيه الطبقتين:

500 لتر2.5 برميل 58,000 ج.

750 لتر 3.75 برميل 71,000 ج.

1,000 لتر 5 برميل 81,000 ج.

1,500 لتر 7 برميل 131,000ج.

2,000 لتر 10 برميل 118,000ج.

2,500 لتر 12 برميل 143,000ج.

3,000 لتر 15 برميل 208,000 ج.

4,000 لتر 20 برميل 275,000 ج.

5,000 لتر 25 برميل 310,000 ج.

7,500 لتر 37 برميل 479,000 ج.

10,000 لتر 50 برميل 630,000 ج.

الرأسيه الثلاث طبقات:

1,000 لتر 5 برميل 60,000 ج.

2,000 لتر 10 برميل 95,000 ج.

2,500 لتر 12.5برميل 113,000ج.

الأفقيه الثلاث طبقات:

500 لتر 2.5 برميل 64,000 ج.

750 لتر 3.75 برميل 81,000ج.

1,000 لتر 5 برميل 109,000ج.

1,500 لتر 7.5 برميل 142,000ج.

2,000 لتر 10برميل 270,000 ج.

3,000 لتر 15برميل 330,000 ج.

الأفقيه الطبقتين:

2,000 لتر 10 برميل 214,000 ج.

3,000 لتر 15برميل 261,000 ج.

(خزانات النخله)

الأفقيه:

مكعب 300 لتر 1.5برميل 39,000 ج.

خزان 500 لتر 2.5 برميل 65,000 ج.

خزان 750 لتر 3.75 برميل 85,000 ج.

خزان 1,000 لتر 5 برميل 113,000 ج.

خزان 1,500 لتر 7.5 برميل 155,000ج.

خزان 2,000 لتر 10 برميل 220,000 ج.

الرأسيه:

خزان 250 لتر 1.25 برميل 35,000 ج.

خزان 500 لتر 2.5 برميل 55,000 ج.

خزان 750 لتر 3.75 برميل 68,000 ج.

خزان 1,000 لتر 5 برميل 85,000 ج.

خزان 2,000 لتر 10 برميل 145,000 ج.

خزان 3,000 لتر 15 برميل 205,000 ج.

خزان 4,000 لتر 20 برميل 255,000 ج.

خزان 5,000 لتر 25 برميل 290,000 ج.

خزان 7,500 لتر 37.5 برميل 430,000 ج.

خزان 10,000 لتر 50 برميل 600,000 ج.

خزان 20,000 لتر 100 برميل 1450,000 ج.

(خزانات النمر الذهبي)

500 لتر 2.5 برميل 50,000 ج.

750 لتر 3.75 برميل 60,000 ج.

1,000 لتر 5 برميل 75,500 ج.

1,500لتر 7.5 برميل 101,000 ج.

2,000 لتر 10 برميل 110,000 ج.

2,500 لتر 12.5برميل 135,000 ج.

750 لتر افقي 75,000 ج.

1000 لتر افقي 101,000 ج.

(خزانات تانا)

الرأسيه:

500 لتر 2.5 برميل 50,500 ج.

1,000 لتر 5 برميل 75,500 ج.

1,500 لتر 7.5 برميل 100,000 ج.

2,000 لتر 10 برميل 108,000 ج.

2,500 لتر 12.5برميل 130,500ج.

3,000 لتر 15يرميل 200,000 ج.

الأفقيه:

750 لتر 3.75 برميل 75,300 ج.

1,000 لتر 5 برميل 100,700 ج.

1,500 لتر 7.5 برميل 135,000 ج.

——————————————

#طوب_حراري (حسن عمر للطوب الحراري)

(مصنع جروم)

8x10x10

18,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

19,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

20,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

10x20x20

82,900 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

85,400 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

86,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

10x20x30

110,900 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

111,400 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

114,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

25x20x30

307,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

314,500 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

318,900 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

20x20x20

186,100 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

193,700 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

195,300 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

20x20x30

223,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

231,300 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

235,900 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

15x20x20

147,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

154,600 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

157,100 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

15x20x30

186,400 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

193,800 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

195,300 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

13.5x20x30 (LOAD BEARING)

186,300 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

193,700 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

195,200 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

(مصنع أسوار/الأندلس)

15x20x20

122,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

129,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

142,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

15x20x30

155,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

161,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

163,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

20x20x20

152,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

159,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

161,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

20x20x30

186,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

193,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

196,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

20x40x30 (ROOF BIOCKS)

307,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

314,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

318,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

25x20x20

240,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

247,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

250,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

25x20x30

256,000 ج/ 1,000 طوبة واصل الخرطوم.

262,000 ج/ 1,000 طوبة واصل بحري.

265,000 ج/ 1,000 طوبة واصل أم درمان.

——————————————

#مولدات_بيركنز

أصلية مع الضمان.

10 kVA 2,500 USD

20 kVA 12,000 USD

30 kVA 13,000 USD

45 kVA 14,000 USD

60 kVA 15,000 USD

100 kVA 23,000 USD

150 kVA 28,000 USD

200 kVA 30,000 USD

250 kVA37,000 USD

300 kVA 41,400 USD

350 kVA 44,600 USD

400 kVA 55,900 USD

500 kVA 62,000 USD

——————————————

#موتورات_بدرولو_الإيطالية

موتور نص حصان 34,500 ج.

موتور واحد حصان 97,500 ج.

موتور 2 حصان 180,000ج.

أوتوماتيك 25,000 ج.

ضمان عام.

——————————————

#ٱعمال_التشطيبات_والمباني (ريتا الهندسية)

أسعار المصنعيات:

الخرطة شاملاً الأختام والتراخيص 120,000ج / طابق.

أعمال التخطيط 120,000 ج/ عملية.

حساب الكميات 25,000 ج /طابق

زيارة ميدانية 20,000 ج/ عملية.

أعمال الهيكل الخرساني:

أعمال حفر القواعد 4,000 ج/م3.

أعمال الخرسانة البيضاء للقواعد 1,200 ج/م2.

عمال الخرسانة المسلحة للقواعد (نجارة+ حدادة+ صب +عدة) 7,000 ج/م3.

أعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة القصيرة( نجارة+ حدادة+صب+عدة) 7,000 ج/م ط.

أعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة الطويلة( نجارة+ حدادة+صب+عدة) 7,000 ج/م ط.

أعمال الخرسانة المسلحة للأبيام (نجارة+ حدادة +صب+عدة) 7,000 ج/م ط.

أعمال الخرسانة المسلحة للسقفة (نجارة+ حدادة+كهرباء+صب+عدة) 7,000 ج/م 2.

أعمال الخرسانة المسلحة للسلم (نجارة+حدادة+ صب+عدة) 90,000 ج/ قلبة.

أعمال الخرسانة المسلحة للحوائط والمصعد (نجارة+حدادة صب+عدة) 20,000 ج/م2.

أعمال اللودبيرنق:

أعمال حفر الساس يدوي مع الإشراف 3,000 ج/ م ط.

أعمال رمي الحجر مع اللبش 2,000 ج/م ط.

أعمال مباني القصة طوبتين 3,000 ج/م ط.

أعمال الردم مع المندلة 1,500 ج/م3.

أعمال الفرشة البيضاء 1,300ج/م2.

أعمال القريد بيم (نجارة+ حدادة +صب+عدة) 7,000 ج/م ط.

أعمال بيم العتب (نجارة+ حدادة+ صب+عدة) 7,000 ج/م ط.

أعمال بيم السقف (نجارة+ حدادة +صب+عدة) 7,000 ج/م ط.

أعمال السقف (نجارة+ حدادة+ صب+عدة) 7,000 ج/م2.

أعمال السلم (نجارة+ حدادة +صب +عدة) 90,000 ج/قلبة.

أعمال المباني لتقفيل الهياكل الخرسانية:

أعمال المباني طوبة 2,500 ج/م2.

أعمال المباني طوبة ونصف 3,000 ج/م2.

أعمال المباني طوبتين 3,500 ج/م2.

أعمال البياض:

أعمال البياض الداخلي للحوائط شاملاً السقايل 3,500 ج/م2.

أعمال السوكات 1,500 ج/م ط.

أعمال البياض الداخلي للسقف شاملاً السقايل 2,000 ج /م2.

أعمال البياض الخارجي للسقف شاملاً السقايل 4,000 ج /م2. طابق ارضي واول

أعمال النقاشة:

أعمال النقاشة الداخلية للحوائط شاملاً السقايل.2,000 ج/م2.

أعمال النقاشة الداخلية للسقف شاملاً السقايل 1,500 ج/م2.

أعمال النقاشة الداخلية للسقف شاملاً السقايل 1,800 ج/م2.

أعمال البلاط:

أعمال البلاط للأرضيات 2,500 ج/م2.

أعمال البلاط للحوائط 3,000 ج/م2.

أعمال البلاط (للوزر) 1,500 ج /م ط.

أعمال السباكة:

حمام كامل تشطيب 65,000 ج/عدد.

مطبخ كامل تشطيب 35,000 ج/عدد.

ماسورة 6 بوصة 3,500 ج./م ط.

ماسورة 4 بوصة 3,200 ج/م ط.

ماسورة 2 بوصة 2,500 ج/م ط.

ماسورة 1.5بوصة 2,000ج/م ط.

ماسورة 1 بوصة 1,700 ج/م ط.

ماسورة 3/4 بوصة 1,200 ج/م ط.

ماسورة 1بوصة 1,700 ج/م ط.

مانهول 25,000 ج/عدد.

جليتراب 20,000 ج/عدد.

تركيب صهريج 40,000 ج/عدد.

تركيب موتور 30,000 ج/عدد.

الوضاية 30,000 ج/عدد.

بلف1بوصة 1,500 ج/عدد.

بلف 1.5بوصة 2,000 ج/عدد.

تركيب فلتر 10,000 ج/عدد..

فلتر بئر 35,000 ج.

سابتك تانك 3*2*2

1000,000 ج.

سابتك تانك 3x3x5

900,000 ج.

أعمال الجبص بورد:

السقف الفلات 3,000 ج/م2.

الكورال 2,000 ج/م ط.

الستائر 30,000 ج/م ط.

الاشكال حسب الشكل /مقولة.

كرانيش جبص 3,500 ج/م ط.

بحرات مراوح 6,000 ج/عدد.

برواز 2,500 ج/م ط.

——————————————

#اعمال_التشطيبات

أسعار مصنعيات. الهيكل الخرساني :

اعمال التخطيط 50,000 ج.

اعمال الحفريات 2,500 ج للمتر المكعب.

صب الخرسانه البيضاء (فرشه النظافة) 1,100 ج للمتر المربع

الخرسانه المسلحة للقواعد 6,200 ج للمتر المكعب

صب الاعمدة القصيرة:

20,000 ج للعمود شامل الحداده والنجاره والعده والصب بالموقع

27,000 ج للعمود شامل العده والنجاره في حالة الصب بالخرسانة الجاهزة.

اعمال الردميات:

1,200 ج للمتر المكعب.

صب السقف المعلق :

بلي وود 6,000 ج للمتر المربع.

صاج 5,000 ج للمتر المربع.

اعمدة الطابق الأرضي (الاعمدة الطويلة):

حداده ونجاره وعده وصب بالموقع العمود 20,000 ج.

حداده ونجاره وعده وصب بالخرسانة الجاهزة العمود 27,000 ج.

صب السلم قلبتين كامل (نجاره وحداده وعده وصب) 120,000 ج.

صب سقف الطابق الأرضي:

بلي وود 6,000 ج للمتر المربع.

صاج 5,000 ج للمتر المربع.

(اسعار خاصه لأعمال التشطيب)

——————————————

#ورشه_اللامنيوم (معتز ميرغني)

شبابيك المونيوم تانجو إيطالية ضلفة وزجاج عاكس. المتر 45,000 ج مع التوصيل والتركيب.

المطابخ دبل سعوديه المتر من 75,000ج مع التوصيل والتركيب.

الابواب الصينية 7 ملي المتر الغرف 75,000 ج.

الابواب الصينية 7 ملي ال 120 المداخل 80,000 ج.

وعرض التوصيل للابواب اكثر من 5 باب داخل الخرطوم.

——————————————

#أبواب_تركية

المواصفات :

المقاس: 150 /120/ 100 سم .

سماكة الضلف: 1.4 mm .

سماكة الحلق: 1.4+1.4 (دبل).

الأقفال : عدد 3 قفل متعدد الألسنة•

الواجهة الداخلية : خشب MDF ديكوري.

الواجهة للخارجية: استيل مقاوم للعوامل الطبيعة.

الدهان: دهان حراري.

العزل: حشوة عازلة للصوت و الحرارة.

جودة عالية و اسعار تنافسية .

لمزيد من المعلومات

إدارة قسم التسويق والمبيعات

——————————————

#عزل_مائي_وحراري (ريتا الهندسية)

قسم خاص للعزل المائي (توريد وتنفيذ).

أسطح بدرومات حدائق مسابح.

سابتك تانك ومنهولات.

قسم خاص بالبلاط ذو المقاسات الكبيره توريد وتركيب مقاسات متر xمتر

ومتر8xو 8×8.

——————————————

#دهانات_المجد (مصنع المجد للبوهيات)

(المجد جودة وسعر)

طلية المجد 3,395 ج.

اقتصادي المجد 5,390 ج.

بلاست المجد 7,390 ج.

حجري المجد (جرالونيت) 18,900 ج.

فالفت ذهبي 16,000 ج.

روعة 18,000 ج.

ماربل استوكو جالون 4,000 ج.

طينة يابانية سلك 1,600 ج.

كراليكه 1,750 ج.

فلاور ايطالي 16,000 ج.

معرض دهانات المجد.

كافوري – شارع مسجد النور – مربع 17

برج الإحسان بعد شيكانو.

——————————————

#بوهيات (MHR للبوهيات)

بوهيات المهندس:

كرتونه قليز 21,000 ج.

كرتونه فالفت 17,000 ج.

كرتونه ماربل 13,000 ج.

كرتونه ايبوكس ارضيات 49,000 ج.

كرتونه ايبوكس جنرال 65,000 ج.

كرتونه همر فنش ربع 33,000 ج.

روف كوت 12,000 ج.

فلنكوت 6,000 ج.

خلط الالوان:

جردل السلك 26,000 ج اي لون.

جردل السوبر 22,000 ج.

جردل التكشر 20,000 ج.

جرافياتو 20,000 ج.

جالون سلك 9,000 ج.

جالون سوبر 8,000 ج.

——————————————

#مكيفات_نسمة (مكيفات الماء)

مكيف 6,000 الف وحده ثابت السعر 165,000 ج.

مكيف 4,000 الف وحده ثابت السعر 156,000 ج

مكيف 6,000 الف وحده متحرك السعر 175,000 ج.

ضمان ثلاثة سنوات.

غسالات:

غسالة نسمة 10 كيلو حوضين 95,000 ج.

غسالة نسمة 10 كيلو حوض واحد 67,000 ج.

بتجاز رويال 60×60 خشبي 120,000 ج.

ضمان خمسة سنوات.

مراوح:

مروحة نسمه استاند 24″ 30,000 ج.

مروحة سقف نسمة الكرتونة 44,000 ج.

——————————————

#منتجات (EMT)

مراوح جلكسي الهندية الكرتونة 44,500 ج.

موتور 1حصان هندي 50,000 ج.

——————————————

#رخام_وجرانيت (الأسواني للرخام والجرانيت)

سعر متر الدرج بيج 3,800 ج.

سعر متر البسطات بيج 7,500 ج.

سعر متر المطابخ بيج 4,500 ج.

سعر متر الدرج قرانيت 5,900 ج.

سعر متر البسطات قرانيت 9,500 ج.

سعر متر المطابخ قرانيت 7,500 ج.

سعر متر البورسلين الصيني دبل بونش 6,100 ج.

متوفر درج رخام إسباني وتركي وهندي.

——————————————

#توصيلات_كهرباء (كارستة للأعمال الكهربائية)

لجميع انواع التوصيلات الكهربائية.

الشقة الصغيرة (حمام-مطبخ-حول -2غرفة ).

مرحلة التأسيس :60,000 ج.

مرحلة جر السلك:70,000 ج.

مرحلة التركيب تشمل:

الطبلون فقط 75:000 ج.

الشقة المتوسطة:

(حمامين-مطبخ-هول- 3غرف).

مرحلة التأسيس 80,000 ج.

مرحلة جر السلك وتركيب العلب 85,000 ج.

مرحلة التركيب وتركيب الطبلون85,000 ج.

الشقة الكبيرة:

(2او3حمامات-مطبخ-هول كبير-3غرف).

مرحلة التأسيس 1010,000ج.

مرحلة جر السلك وتركيب العلب 95,000 ج.

مرحلة التركيب وتشمل الطبلون100,000ج.

جر الكيبول المتر 5,000 ج.

——————————————

#أسلاك_شائكة_وأمواس (ورشة الجوهرة)

المنازل:

منسوج/ملفوف

إرتفاع 0.5 م 4,000 ج/م.

إرتفاع 0.7 م 5,500 ج/م.

إرتفاع 1 م 8,000 ج/م.

المزارع:

إرتفاع 1.5 م 5,000 ج/م.

إرتفاع 2 م 5,500 ج/م.

——————————————

#مصاعد (الاتقان للمصاعد)

عايز تركب مصعد ف فتره وجيزه وبجوده وبأسعار تنافسيه

معانا يمكنك الان.

مواصفات المصعد:

ماكينة تركية.

كابينة ستانلس ستيل فضي.

ضمان لمدة عام.

صيانة دورية مجانيه لمدة عام.

تركيب عقب التعاقد مباشره.

أسعارنا (أرضي + 4 طوابق).

حمولة 4 أشخاص بسعر 24,000$.

حمولة 8 أشخاص بسعر 26,000$.

سوق السجانة