زراعة 70% من العروة الشتوية بمحلية دنقلا





أعلنت محلية دنقلا بالشمالية عن زراعة 70% من جملة المساحة المستهدفة لمحاصيل العروة الشتوية والبالغة (89451) فدانًا وزراعة أكثر من (30) ألف فدان بمحصول القمح من جملة المساحة المستهدفة والبالغة (44235) فدانًا فيما تجاوزت المحلية المساحة المستهدفة لمحصول الفول المصري والتي تقدر بنحو(23159) فدانًا .

وأكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا ،حسن عابدين مناها في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) أن عمليات زراعة الموسم الشتوي الحالي تسير بصورة جيدة بالرغم من المشاكل والتحديات التي تواجه الموسم والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الانتاج والمدخلات خاصة الاسمدة والمبيدات ونقص آليات التحضير وعدم استقرار التيار الكهربائي في المشاريع الزراعية والذي أثر بشكل كبير في عمليات ري المحاصيل الشتوية بجانب تأخر إعلان السعر التركيزي لمحصول القمح حتى الآن وتغير المناخ.

وأشار إلى أن المحلية تولي الموسم الشتوي الحالي اهتماما كبيرا وتعمل من خلال غرفة المتابعة المكونة بالمحلية على تذليل كافة المشاكل التي تواجهه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية والجهات ذات الصلة مناشدًا في هذا الصدد الدولة بضرورة التدخل العاجل لحل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي وتوفير المدخلات الزراعية وخفض تكلفتها على المزارعين فضلا عن الإسراع في إعلان السعر التركيزي لمحصول القمح وذلك تشجيعًا وتحفيزًا لمزارعي الولاية الشمالية بصفة عامة ومزارع المحلية بصفة خاصة نظرًا لأن محلية دنقلا تتميز بالمساحات الواسعة للنشاط الزراعي.

صحيفة السوداني