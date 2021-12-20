جبريل إبراهيم : البلاد أحوج ما تكون لوفاق وطني شامل





أكد وزير المالية ، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم حاجة البلاد لوفاق وطني.

واعتبر جبريل في تغريدة ، أمس، الأحد أن الحوار هو الطريق الأوحد إلى الوفاق الوطني.

وقال :” ‏التحية لشعبنا الأبي في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة. المجد للشهداء و عاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين. بلادنا أحوج ما تكون اليوم إلى وفاق وطني شامل والحوار هو الطريق الأوحد إلى الوفاق”.

صحيفة السوداني