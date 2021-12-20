سياسية

جبريل إبراهيم : البلاد أحوج ما تكون لوفاق وطني شامل

2021/12/20
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جبريل البراهيم
جبريل ابراهيم

أكد وزير المالية ، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم حاجة البلاد لوفاق وطني.
واعتبر جبريل في تغريدة ، أمس، الأحد أن الحوار هو الطريق الأوحد إلى الوفاق الوطني.
وقال :” ‏التحية لشعبنا الأبي في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة. المجد للشهداء و عاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين. بلادنا أحوج ما تكون اليوم إلى وفاق وطني شامل والحوار هو الطريق الأوحد إلى الوفاق”.

صحيفة السوداني

2021/12/20
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‫4 تعليقات

  1. نسيت يا جبريل الكوز ولا نذكرك اعتصام الموز الليلة ما بنرجع الا البيان يطلع اها البيان طلع وقفل كل الابواب حتي ابواب السماء قفلتوها علينا الله لا كسبكم ي كيزان

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