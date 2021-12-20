توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى في جنوب الأواسط وجنوب البلاد في الـ(24) ساعة القادمة، وأن يسود طقس غائم على طول ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم، أن من أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي الشمال الأفريقي ويمتد إلى جنوب أواسط البلاد.

ويتوقع أن تنشط حركة الرياح في كل من “الخرطوم، وادي حلفا، دنقلا وأبو حمد”، فيما يكون الطقس صافٍ ومشمس في كل من “عطبرة، كريمة، الدويم، الأبيض، كوستي، الجنينة، سنار، الضعين، شندي، الفاشر، النهود، نيالا، رشاد، كادقلي، بابنوسة، كسلا، حلفا الجديدة، القضارف، أم بنين، أبو نعامة، الدمازين، زالنجي، وحلايب وشلاتين”، أما الطقس المتوقع في بورتسودان فسيكون غائم جزئياً.

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