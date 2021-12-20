لجنة أطباء السودان المركزية تعلن إحصائية جديدة لإصابات مواكب 19 ديسمبر





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حدوث أكثر من (300) حالة إصابة بمواكب الاحد 19 وفق تعمبم نشر على صفحتها الرسمية للجنة بموقع التواصل الفيس بوك الاثنين تفاصيلها كما يلي (3) إصابات برصاص حي، (2) منهم في الرأس غير مستقرتين، وحالة بتر للأصابع نتيجة الإصابة بقنبلة صوتية، و(4) إصابات في العين.

بلغ مجمل الإصابات (331) حالة كالتالي:

– (2) حالة إصابة برصاص حي في الرأس.

– (1) حالة إصابة بطلق مطاطي في الرأس .

-(1) حالة إصابة برصاص حي في الذراع.

– (5) حالات إصابة بقنابل صوتية، إحداهما أدت لبتر الأصابع.

– (39) حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.

– (18) حالة إصابة في الرأس نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة.

– (4) حالات إصابة في العين (3) منها بعبوات الغاز المسيل للدموع.

– (91) حالة إصابة متفرقة في الجسد بعبوات الغاز المسيل للدموع.

– (83) حالة إختناق.

– (87) حالة إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع.

العاصمة الخرطـــــوم

مـواكب الخرطوم ومحلياتها:

‣‣ مجمل الإصابات (253) حالة كالتالي:

– (2) حالة إصابة في الرأس برصاص حي.

– (3) حالة إصابة بقنابل صوتية.

– (36) حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.

– (17) حالة إصابة في الرأس نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع.

– (4) حالات إصابة في العين بعضهم بعبوة الغاز المسيل للدموع وبعضهم رشق بالحجارة.

– (69) حالة إصابة متفرقة في الجسد بعبوات الغاز المسيل للدموع.

– (59) حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

– (63) حالة إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهروات والرشق بالحجارة والتدافع.

مـواكب أمدرمان ومحلياتها:

‣‣ مجمل الإصابات (29) حالة كالتالي:

– (1) حالة إصابة برصاص مطاطي في الرأس.

– (1) حالة إصابة برصاص مطاطي في الذراع.

– (1) حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.

– (1) حالة إصابة بقنبلة صوتبة أدت لبتر أصابع.

– (7) حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

– (15) حالة إصابة بعبوات الغاز المسيل للدموع في أماكن متفرقة من الجسم.

– (3) إصابات متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع.

مـواكب بحري ومحلياتها:

‣‣ مجمل الإصابات (43) حالة كالتالي:

– (2) حالة إصابة بعبوة الغاز المسيل للدموع في الرأس إحداهما أدت إلى نزيف في الرأس.

– (1) حالة إصابة في الرأس بالهراوات أدت إلى نزيف في الرأس.

– (2) حالة إصابة بعبوة الغاز المسيل للدموع في أماكن متفرقة من الجسم.

– (21) إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع.

– (17) حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

الأقاليـــم

مــواكب كسـلا:

مجمل الإصابات (6) حالات كالتالي:

– (1) إصابة بقنبلة صوتية أدت إلى حدوث كسر في اليد اليمنى وحريق وتهتك لأنسجة الكتف والرقبة والوجه واليد اليسرى.

– (5) إصابات متفرقة وحروق نتيجة الإصابة بعبوات الغاز المسيل للدموع.

ونوهت اللجنة تفاصيل المصابين المذكورين حتى لحظة صدور هذا التقرير محصورة لدينا لضمان حقوقهم، وعدم مشاركتها هو من صميم الالتزام المهني لاحترام خصوصياتهم.

• يجري التحقق من أي إصابات أخرى وقعت في الأقاليم وسيتم نشر تحديث بها حال التأكد.

الخرطوم ( كوش نيوز)