الشرطة تُوقف متهماً بقتل آخر رمياً بالرصاص أثناء شجار ببحري





أعلنت الشرطة، توقيف متهم قام بقتل آخر رمياً بالرصاص بمنطقة الختمية ببحري وذلك أثناء شجار بينهما في الشارع العام.

وقالت الشرطة، إنها تمكّنت من القبض على المتهم وتدوين إجراءات بلاغ ضده عقب قتله المجني عليه وذلك إثر نقاش دار بينهما بالشارع العام بحي الختمية شمال بحري، مَا تسبب في وقاته، ونوهت الشرطة الى أنها وفور تلقيها البلاغ هرعت لمكان الحادث وقامت بإسعاف المجني عليه، إلا أنه لقي حتفه بمستشفى بحري متأثراً بجراحه جراء إصابته بعيار ناري في الرأس.

وأكدت الشرطة، إلقاء القبض على المتهم، وبالتحريات معه أوضح أنه دخل في نقاش حاد مع المجني عليه الذي حاول دهسه بعربته مما استدعاه إطلاق عيار ناري عليه، ونوهت الشرطة الى أن تحرياتها ما زالت جارية مع المتهم، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة تمهيداً لإحالة اجراءات القضية للمحكمة.

الصيحة