قياديٌّ بالتغيير لـ(الصيحة): الحوار يُجنِّب العُنف والانقلابات ويُقلِّل الخسائر





قال القيادي بقوى الحرية والتغيير عبد المطلب عطية، إن خيارات الشارع مُغلقة وليس بها أفق حلول، وأقر في الوقت ذاته بغياب الرؤية السياسية وعدم وجود قيادة مُوحّدة وخُطة وأهداف واقعية قابلة للتحقق.

وأضاف عطية في تصريح لـ(الصيحة) أنّ الحلول تتمحور في ضرورة الحوار المباشر بين ما أسماها بـ”سلطة الأمر الواقع” والقيادة الثورية حول ترتيبات مسألة الانتقال والاستحقاق الدستوري ورؤية الشارع للقيادة الجديدة، مشيراً إلى أن خيارات رئيس الوزراء هي بداية طريق لحل سياسي بآليات ترضي تطلعات الشارع، وأضاف أنّ الحوار يُجنِّب العُنف والانقلابات ويُقلِّل كلفة الخسائر بوصول الشارع لأهدافه بأقل الخسائر والمجهود، وأردف “فلا بديل للحل السياسي إلا بحوار سياسي يؤسس إلى قيادة تتوفر لها القدرة الفكرية والحركية والقدر المعقول لترشيد التحشيد الجماهيري لصالح أهداف واضحة تخدم عملية التغيير الجذري وتؤسس للانتقال الديمقراطي”.

الصيحة